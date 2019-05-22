انت الان تتابع السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استهداف النفط - أرشيفية
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
كان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية قد أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ، في إفادة، بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية.وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن السناتور الجمهوري لينزي جراهام، قال: «شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني بات مختلفا
كان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية قد أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ، في إفادة، بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن السناتور الجمهوري لينزي جراهام، قال: «شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني بات مختلفا عما كان في الماضي، وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية».
وفي 14 مايو، تم استهداف محطتي ضخ بترول تابعتين لشركة «أرامكو» بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، بهجوم إرهابي عن طريق طائرات مسيرة مفخخة، كما تعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان.
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