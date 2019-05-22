الدفاع الروسية: الجيش السوري يقضي على أكثر من 150 مسلحا لـ"النصرة" جنوب إدلب ويدمر آلياتهم

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت القوات السورية خلال العمليات بالقضاء على 150 من مسلحي "جبهة النصرة" وتدمير ثلاث دبابات، و24 شاحنة نصف نقل محملة برشاشات ثقيلة، وسيارتان مفخختان يقودهما انتحاريون".

وجاء في البيان: "تقوم الجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" ("هيئة تحرير الشام") في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ الأمس 21 أيار/مايو، بهجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية في اتجاه كفر نبودة وكفر الزيات باستخدام راجمات الصواريخ".

وأضاف البيان: "في صباح يوم 22 أيار/مايو، قامت القوات الحكومية بصد ثلاث هجمات مكثفة لمسلحي "جبهة النصرة" على كفر نبودة، شارك فيها ما يقرب من 500 مسلح، وسبع دبابات وأربع مركبات قتال مشاة ونحو 30 شاحنة نصف نقل مزودة برشاشات ثقيلة، وسيارتان محملتان بالمتفجرات يقودهما انتحاريون".

وكان مراسل "سبوتنيك" في حماة أفاد أن "قوات الجيش السوري تمكنت من إحباط هجوم عنيف نفذه مسلحو هيئة تحرير الشام وجيش العزة بمؤازرة عدد من المسلحين الأجانب التابعين للحزب الاسلامي التركستاني على محور بلدة كفرنبودة".

ونقل المراسل عن مصدر عسكري سوري رفيع قوله: "إن قوات الجيش السوري ومع بداية محاولة الهجوم تمكنت من تدمير عربة BMP مفخخة بمحيط كفرنبودة، ثم تبع عملية التفجير هذه هجوم عنيف من قبل المئات من المسلحين على محور الهبيط — كفرنبودة حيث عمل المسلحون على استهداف مواقع الجيش بعدد كبير من القذائف الصاروخية".

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بينقوات الجيش والميليشيات الإرهابية المهاجمة استمرت لأكثر من ٤ ساعات، تمكنت خلالها قوات الجيش من احتواء الهجوم وشنت هجوما مضادا على بعض النقاط التي تقدم إليها المسلحون بمحيط المدينة تزامنا مع غارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في خان شيخون والهبيط والقصابية وعابدين.