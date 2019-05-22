روسيا تواصل تقديم المساعدات لكوريا الشمالية لمواجهة موجة الجفاف الأسوء في تاريخ البلاد

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موسكو- سبوتنيك. وقال فيرشينين، مخاطبا المشاركين في أعمال المنتدى الوطني للتنمية المستدامة: "لقد جرت في روسيا، كما تعلمون، مباحثات قمة مهمة جدا مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حيث جرت خلالها مناقشة كل هذه المسائل ونحن سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للجانب الكوري الشمالي".

وتشهد كوريا الشمالية أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من قرن، بحسب الإعلام الرسمي، وذلك بعد أيام من إبداء الأمم المتحدة "قلقها الشديد" إزاء النقص في المواد الغذائية في البلد.

وتعاني كوريا الشمالية الخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها البالستية والنووية من نقص مزمن في المواد الغذائية.

وقد ذكرت صحيفة "نودون سينمون"، يوم الجمعة الماضي، أن كوريا الشمالية شهدت في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى منتصف أيار/ مايو سقوط 56.3 مم من الأمطار فقط. وهو أسوأ معدل على مدى الـــ 100 سنة الأخيرة تقريبا.

وقدمت روسيا في نيسان/أبريل الماضي قرابة 2.3 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية.