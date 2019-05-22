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© Sputnik . Alexey Filippov
وتشهد كوريا الشمالية أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من قرن، بحسب الإعلام الرسمي، وذلك بعد أيام من إبداء الأمم المتحدة "قلقها الشديد" إزاء النقص في المواد الغذائية في البلد.
وتعاني كوريا الشمالية الخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها البالستية والنووية من نقص مزمن في المواد الغذائية.
وقد ذكرت صحيفة "نودون سينمون"، يوم الجمعة الماضي، أن كوريا الشمالية شهدت في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى منتصف أيار/ مايو سقوط 56.3 مم من الأمطار فقط. وهو أسوأ معدل على مدى الـــ 100 سنة الأخيرة تقريبا.
وقدمت روسيا في نيسان/أبريل الماضي قرابة 2.3 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تواصل تقديم المساعدات لكوريا الشمالية لمواجهة موجة الجفاف الأسوء في تاريخ البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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