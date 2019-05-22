واشنطن تشتبه في هجوم كيميائي جديد للجيش السوري

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دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنّ هناك «مؤشرات» على أنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد شنّ صباح الأحد هجوما كيميائياً في شمال شرق سوريا، متوعّدة إياه بردّ «سريع ومناسب» إذا تأكّد ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجي
شة الأميركية، مورغن أورتاغوس، في بيان إنّ «هجوم مفترضاً تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو».
وأضاف: «نكرّر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنّ استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر، وقد أمر حتى اليوم مرتين بشنّ ضربات ضدّ أهداف عسكرية سورية.
وبحسب بيان الخارجية الأميركية فإنّ «الهجوم المزعوم» الجديد «يندرج في إطار الحملة العنيفة التي يشنّها نظام الأسد في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي حمى ملايين المدنيين في محافظة إدلب».
وأضاف البيان «يجب أن تتوقف هجمات النظام على المجتمعات في شمال غرب سوريا».
شاهد: "عار عليك إسرائيل" سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة
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"عار عليك إسرائيل" سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.