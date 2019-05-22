فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بي إن" ولامين دياك بالفساد على خلفية ترشح الدوحة لمونديال العاب القوى

دبي - بواسطة محمد فارس © فرانك فيف يوسف العبيدي في ملعب "بارك دي برانس" في 8 كانون الأول/ديسمبر 2018

ذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن فرنسا اتهمت نهاية آذار/مارس رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلي ب"الفساد النشط"، فيما أتهم دياك الاثنين بـ"الفساد السلبي"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لوموند".

والعبيدلي هو أيضا رئيس شبكة "بي إن سبورتس" في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 الى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الأمل في الثورة مستمر في أرمينيا بعد سنة على اندلاعها SHOTLIST يريفان، ارمينيا11 مايو، 2019 1. لقطة واسعة للبرلمان الأرميني 2. لقطة متوسطة البعد للعلم الأرميني 3. لقطة متوسطة البعد للناس 4. لقطة متوسطة البعد للناس 5. مقتطف صوتي 1 - روبن أيدينيان ، فيزيائي (ذَكَرُ، الأرمينية، 7 ثوان): "أنا الآن مواطن حر في بلد حر، وأستطيع أن أعبر بحرية عن آرائي السياسية" يريفان، ارمينيا8 مايو، 2019 6. لقطة متوسطة البعد لرئيس الوزراء نيكول باشينيان خلال مؤتمر صحفي 7. لقطة متوسطة البعد لرئيس الوزراء نيكول باشينيان خلال مؤتمر صحفي ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: متوقعالأمل في الثورة مستمر في أرمينيا بعد سنة على اندلاعها (ريبورتاج)بقلم إيراكلي متريفيلي =(صور ارشيف+فيديو)= إعادة مع توضيح في الفقرة الثالثة ///يريفان, 20-5-2019 (ا ف ب) - يقول روبن أيدينيان (66 عاما) في ساحة الجمهورية، مركز الاحتجاجات التي أطاحت قبل سنة الحكم في أرمينيا، إن "ما كنا ننتظره من الثورة يتحقق".وتحت أمطار ربيعية خفيفة، يبدو هذا المكان المشحون بالرمزية في يريفان، شبه مهجور اليوم لأن عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين طالبوا باستقالة رئيس الوزراء سيرج سركيسيان، تفرقوا.كان أيدينيان في حينه وسط هذا الحشد الذي أسقط سركيسيان قبل أن يعود رئيسا للوزراء بعدما تولى طوال عشر سنوات رئاسة هذا البلد الفقير في القوقاز.وبقيادة نيكول باشينيان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أسفرت تظاهرات سلمية استمرت أسابيع عن استقالة سركيسيان وتراجع الحزب الحاكم، وفتح فصل جديد في المشهد السياسي الأرميني.وقد وعد باشينيان الذي انتُخب رئيسا للوزراء في أيار/مايو الماضي، بإصلاحات ديموقراطية واقتصادية مهمة في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.ومنذ ذلك الحين، أنجز الصحافي السابق (43 عاما) "تغييرات جذرية"، كما قال أيدينيان. وأضاف "أنا الآن مواطن حر في بلد حر، وأستطيع أن أعبر بحرية عن آرائي السياسية".ورأى أفتيس غريغوريان (30 عاما) أن أحد أكبر إنجازات الثورة هو استبدال "السلطات الفاسدة القديمة" بـ"أشخاص شرفاء وأكفياء". ويقول عالم الآثار هذا "تغمرني ذكريات الثورة كلما مررت بهذا المكان". وأضاف "تظاهرت هنا طوال أسابيع يوميا. وحلمت من دون انانية بحصول تغيير إيجابي في بلدي، وهذا التغيير يحصل".وفي مؤتمر صحافي، تطرق نيكول باشينيان الأسبوع الماضي إلى تأمين 51,000 فرصة عمل، وزيادة الرواتب واعتقالات مسؤولين، من ضمن "100 انجاز" حققتها حكومته منذ تعيينه.- "إرادة سياسية" -بعيد تسلمه الحكم، أطلق باشينيان حملة لمكافحة الفساد أسفرت عن توقيف عدد من كبار المسؤولين، منهم الرئيس السابق روبرت كوتشاريان. وإذا استمرت هذه الحملة في رفع أسهمه في استطلاعات الرأي، فإن البعض لا يخفي خيبة أمله حيال معركته ضد البؤس والفساد اللذين ينخران أرمينيا. ويقول البنك الدولي إن ثلاثين بالمئة من سكان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، يعيشون في فقر، وأن 18 بالمئة من القوة العاملة عاطلون عن العمل.وتحتسي مارين باغيان الجالسة على شرفة مقهى في شارع أبوفيان وسط يريفان، كأسا من النبيذ الأحمر. وفي السبعين من عمرها، تعرب طبيبة الأسنان السابقة هذه عن أسفها "لارتفاع أسعار المواد الغذائية، مباشرة بعد الثورة".وتسلط الضوء على الوضع البالغ الصعوبة للمسنين، فيما لا تشكل المعاشات التقاعدية سوى بضع عشرات من اليورو. وتقول "لا يستطيع المسنون تحمل كلفة زيارة الطبيب أو الأدوية. ولا تتوافر للطلبة أموال لدفع مصاريف دراستهم". وتساءلت "كيف تعيش بمعاش تقاعدي يبلغ 45 ألف درام (83 يورو)؟".ويرى كثر آخرون أن لا شيء يفيد في الوقت الراهن للتخفيف من الغضب الناجم من الوتيرة السريعة للإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها باشينيان. وتقول ليليت نازاريان (26 عاما) التي تمتلك مكتبة، "يشعر البعض بخيبة أمل، لكنها ليست أكثر المشاعر التي يتقاسمها الناس". وتضيف "من الغباء الاعتقاد بأن الاقتصاد سيتحسن بسحر ساحر".ويشاطرها هذا الرأي أناهيت أبراميان. وأكد هذا البروفسور (46 عاما)، أن "أرمينيا بلد فقير جدا، وسيحتاج الناس إلى سنوات حتى يشعرون بتغيرات إيجابية في مستوى معيشتهم"، موضحا أنه لا ينتظر "معجزات اقتصادية".وأكدت أن "ما يمكن أن يسارع باشينيان إلى فعله هو تدمير الفساد الذي أصبح قاعدة في عهد سركيسيان. وخلصت الى القول "يبدو أن لديه الإرادة السياسية للوفاء بالوعود التي قطعها للأرمن".يم/س ع/اا AFP

عسكريون متقاعدون يحاولون اقتحام مقر رئاسة الحكومة اللبنانية رفضاً للمس برواتبهم SHOTLIST بيروت، لبنان20 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة واسعة لعناصر من قوى الأمن الداخلي يقطعون الطريق أمام المعتصمين 2. لقطة تواكب الحركة لوصول المعتصمين إلى ساحة السراي 3. لقطة متحركة الى اليمين للقوات الأمنية ترش المتظاهرين بالمياه 4. لقطة متحركة الى اليمين للمتظاهرين 5. لقطة تواكب الحركة للقوات الأمنية ترش المتظاهرين بالمياه 6. مقتطف صوتي 1 - أحد المتقاعدين، حاول إحراق نفسه (ذَكَرُ، العربية، 11 ثانية): "سكبت الوقود على نفسي كي أحترق، سكبت الوقود على نفسي بسبب هذه الحكومة الفاسدة" 7. لقطة واسعة للناس يتجمعون حول أحد الجنود المصابين 8. لقطة متوسطة البعد للدخان الذي يتصاعد من أحد الإطارات المحترقة ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: عسكريون متقاعدون يحاولون اقتحام مقر رئاسة الحكومة اللبنانية رفضاً للمس برواتبهمبيروت, 20-5-2019 (ا ف ب) - تظاهر المئات من العسكريين المتقاعدين الإثنين في وسط بيروت وحاولوا اقتحام مقر رئاسة الحكومة، تزامناً مع عقد مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسماً من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم.ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع موازنة، قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنها ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين.ويلحظ مشروع الموازنة الذي عقدت الحكومة 17 جلسة لمناقشته حتى الآن، حسم ثلاثة في المئة من رواتب العسكريين التقاعدية وإعادة النظر بطريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وبعض الامتيازات، في إطار سعي الحكومة لخفض سقف الانفاق الحكومي.وشهد محيط السراي الحكومي تدافعاً بين العسكريين المتقاعدين وقوى الأمن المولجة حمايته، بعد اقدام المتظاهرين على انتزاع الشريط الشائك ووصولهم إلى باحة السراي. وتم استخدام خراطيم المياه لتفريقهم، ما تسبب بإصابة عسكري تم نقله الى المستشفى وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.وحاول أحد المتقاعدين إحراق نفسه بعد رش مادة البنزين، قبل أن يتمّ منعه من قبل المعتصمين.وقال عميد متقاعد في تصريح نقلته قناة "أم تي في" اللبنانية خلال الاعتصام "نتمنى من السلطة أن تعي فداحة الأمر.. وأن يخرج مسؤول ليقول لنا إن حقوق العسكريين خط أحمر".وأبدى أسفه لحالة التدافع التي حصلت بينهم وبين عسكريين في الخدمة، مضيفاً "لأول مرة يكون العسكر في مواجهة العسكر".وأكد متظاهر آخر أن "حقوق العسكريين مكتسبة ولا يجوز المسّ بها" مستغرباً "تهديدنا بلقمة عيشنا ومصالحنا بعدما خدمنا وطننا لسنوات".وفي وقت لاحق، دخل وفد من العسكريين إلى مقر رئاسة الوزراء حيث التقوا وزير الدفاع الياس أبو صعب. وقال متحدث باسمهم إن أبو صعب قدّم لهم "ضمانات" بعدم التوجه لأي مسّ بحقوقهم المكتسبة. وينفذ موظفون في ادارات رسمية منذ أسابيع اعتصامات واضرابات رفضاً لأي اقتطاع من رواتيهم أو امتيازاتهم.وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في هذا البلد الصغير الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات. وفاقم اندلاع النزاع في سوريا المجاورة منذ العام 2011 الوضع سوءاً مع تراجع حركة السياح والاستثمارات الأجنبية. وسجلت نسبة النمو العام الماضي 0,2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي.لار/ج ب AFP

أوكرانيا تستضيف بطولة العالم لمعارك القرون الوسطى SHOTLIST KOPACHIV، أوكرانيا18 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 2. لقطة واسعة للحضور 3. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 4. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 5. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 6. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 7. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 8. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 9. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 10. مقتطف صوتي 1 - كريستوف أولتشاك ، مقاتل بولندي (البولندية، 8 ثوان): "نشعر بالحماسة لهذه الأنواع من النشاطات، نسافر حول العالم للمشاركة في هذه الرياضة" 11. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين 12. لقطة متوسطة البعد لأحد المقاتلين يرتدي ملابسه الحربية 13. لقطة متوسطة البعد لأحد المقاتلين يرتدي ملابسه الحربية 14. لقطة متوسطة البعد للمقاتلين ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: أوكرانيا تستضيف بطولة العالم لمعارك القرون الوسطى =(صور+فيديو)= كوباتشيف (أوكرانيا), 20-5-2019 (ا ف ب) - لوّح مئات المحاربين المسلحين بدروع، بسيوف وفؤوس في أحد الحقول قرب حصن خشبي وانخرطوا وهم يصرخون في القتال خلال بطولة العالم لمعارك القرون الوسطى التي استضافتها أوكرانيا نهاية الأسبوع.وشارك في هذه المعارك 29 فريقا من دول مختلفة بينها بريطانيا وألمانيا والصين وأستراليا، في ساحة رملية، بعضهم على ظهور الخيول وبعضهم الآخر على الأقدام.وباتت أوكرانيا تعترف بهذه المعارك التي تستعد القتال الذي كانت تشهده القرون الوسطى ، كرياضة رسمية منذ العام 2016، وهي الدولة الأولى التي تقوم بذلك.وشهد المهرجان الذي نظمه الاتحاد الدولي للقتال في القرون الوسطى، معارك ضارية بين فرق من حول العالم تستمر أربعة أيام في قرية كوباتشيف التي تبعد حوالى 100 كيلومتر عن العاصمة الأوكرانية كييف.وشكّل متنزّه في قرية كوباتشيف مكانا مناسبا لأنه يضم نسخا طبق الأصل من مبان خشبية كانت قائمة في روس الكييفية، الدولة القديمة بين القرنين الخامس والثامن.وقالت مديرة المتنزه ناتاليا كوفال "تزداد شعبية هذه الرياضة ويزداد عدد المقاتلين أيضا".وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها أوكرانيا هذه البطولة الدولية التي أقيمت العام الماضي في اسكتلندا.أشاد كريستوفر بار قائد الفريق الفرنسي بالمسابقة ووصفها بأنها "رائعة" فيما هو يضع درعا ثقيلة يبلغ وزنها 20 كيلوغراما جعلت المعركة صعبة، إذ كافح للاستمرار في القتال لمدة تزيد عن دقيقتين أو ثلاث دقائق.في المقابل، تباهى المقاتل البولندي كريستوف أولتشاك بأن وزن درعه يصل إلى حوالى 27 كيلوغراما مؤكدا "أنت تحتاج إلى حماية جيدة".وكان معظم المقاتلين يضعون خوذا ودروعا مطلية بقشرة من المعدن تحمي أذرعهم وأرجلهم ويحملون دروعا أخرى لتفادي الضربات القوية.ويضم هذا النشاط بعض القواعد، منها أنه يجب على المحاربين عدم توجيه ضربات إلى أجزاء من الجسم غير مغطاة بالدروع مثل الرقبة والمرفقين.وإذا طرح مشارك ما أرضا، يخرج تلقائيا من المنافسة.وقال بار "هذه رياضة جيدة جدا للقتال وتوثيق الصداقة مع زملائي في الفريق ومع خصومي أيضا. فنحن نحترم خصومنا. وسنبذل كل جهدنا للفوز مع احترام القواعد".وأشار إلى أن أوكرانيا لديها "الفريق الأكثر تميزا" وكانت تحتل الصدارة فيما كانت فرنسا تأمل في الحصول على مركز متقدم.وقد استقطبت هذه المسابقة هذا العام أكثر من ألف مشارك من الرجال والنساء على حد سواء.وقال أولتشاك "نحن نسافر حول العالم للمشاركة في هذه الرياضة. نحن نعيش من أجل هذه الهواية".أوش/الح/غ ر ------------------------------------------------------------- AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO مونديال 2022: قطر تدشن "استاد الجنوب" بعرض جماهيري ولقب للدحيل AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي اول رد فعل للعبيدلي من خلال رسالة الى وكالة فرانس برس نفى "نفيا قاطعا" الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا بان "لا اساس لها وغير مترابطة".

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ويتساءل القضاة حول دفوعات اجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذي شغل هذا المنصب من 1995 الى 2015.

وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية الغنية بالغاز، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 تشرين الأول/اكتوبر 2011، والثاني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.

لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 أيلول/سبتمبر الى 6 تشرين الأول/اكتوبر.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن --التحويلان معا-- "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة.