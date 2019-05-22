دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ARM تصدر تعليمات لموظفيها بتعليق العقود القائمة مع هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شبكة BBC عن مذكرة داخلية من شركة ARM تقدم من خلالها تعليمات للموظفين بوقف جميع العقود القائمة مع شركة هواوي في إطار الحظر المفروض على العملاق الصيني من الإدارة الأمريكية.

في تطورات جديدة لقرار ترامب بضم هواوي في القوائم السوداء، تنضم شركة ARM اليوم إلى الشركات التي توافق على هذا القرار وتتخذ خطوات بالفعل لوقف الأعمال القائمة بين كلا الشركتين، ليتوسع قرار الحظر إلى خارج نطاق الولايات المتحدة ويأتي اليوم من المملكة المتحدة عبر شركة ARM.

ولقد جاءت المذكرة التي وجهتها ARM لموظفيها بتنويهات لتعليق أي عقود قائمة مع هواوي، حيث أكدت في المذكرة على أن التقنية الخاصة بها تحتوي على تكوينات أمريكية المنشأ لذا قد تتأثر في النهاية بقرار ترامب، مما دفع الشركة بإلقاء بيان يؤكد إمتثالها لقرارات ترامب.

ويأتي مقر شركة ARM الرئيسي في كامبريدج في المملكة المتحدة، حيث تعد تصاميم الشركة هي الركيزة الرئيسية التي تنطلق منها الكثير من المعالجات حول العالم، لذا من المتوقع أن يؤثر قرار الشركة بشكل كبير على قطاع هواوي لتطوير المعالجات نظراً لإستخدام هواوي تقنية ARM مقابل رسوم ترخيص تدفع للشركة.

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أيضاً من المقرر أن يشمل هذا الحظر ARM China وهي إحدى شركات ARM في الصين وتصل حصتها فيها إلى 49%، حيث تم تأسيس الشركة لتغطية طلبات المنطقة من تقنيات ARM.

من جانب أخر تعمل شركة هواوي في الوقت الحالي على الإصدارات الجديدة من الرقائق في الصين، إلا أن هذه الإصدارات التي يتم تصنيعها في HiSilicon قائمة أيضاً على تقنية ARM، كما تشير التوقعات إلى حرية هواوي وHiSilicon لإستخدام تقنية ARM التي حصلت على ترخيص سابق بإستخدامها.

أيضاً من المقرر أن يكون المعالج القادم الذي صنع من HiSilicon هو معالج هواوي Kirin 985 الذي يأتي في تكوينات أجهزة هواوي هذا العام، إلا أن هذا الإصدار لن يتأثر بقرار ARM.

المصدر

هذا الموضوع ARM تصدر تعليمات لموظفيها بتعليق العقود القائمة مع هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.