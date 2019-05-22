دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن برنامج ابل لإصلاح لوحة مفاتيح butterfly يشمل أجهزة MacBook Pro 2018 وMacBook Air ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل عن توسيع برنامج إصلاح لوحة مفاتيح butterfly ليشمل كلاً من أجهزة MacBook Pro 2018 وMacBook Air الحالية، حيث تقدم شركة ابل مادة جديدة أستخدمت من الشركة في تصميم لوحة مفاتيح أجهزة MacBook Pro التي أعلن عنها مؤخراً.

تلقت شركة ابل الكثير من الشكاوى من مستخدمي أجهزة MacBook المميزة بلوحة مفاتيح butterfly 2018، لذا أطلقت شركة ابل برنامج لإصلاح المشاكل والعيوب التي تظهر في الأجهزة، كما أعلنت توسيع البرنامج اليوم ليشمل كلاً من أجهزة MacBook Pro 2018 وMacBook Air الحالية.

ومن المقرر أن تقدم ابل في عملية الإصلاح الجيل الثالث من لوحة مفاتيح butterfly الذي يتميز بمادة جديدة من شأنها أن تقدم معالجة للمشاكل التي جاءت في الإصدارات السابقة وفقاً لتصريحات ابل، حيث تعمل المادة الجديدة على معالجة مشكلة النقر المزدوج على المفاتيح أو المفاتيح المفقودة عند النقر، كما بدأت ابل أيضاً برنامج لإصلاح مشكلة الإضاءة الخلفية في شاشة أجهزة MacBook Pro.

Advertisements

ولقد أشار تقرير من وول ستريت أن ابل لم تقدم الكثير من التفاصيل حول المادة المستخدمة في تصنيع الجيل الجديد من لوحة مفاتيح butterfly والتي قدمت مؤخراً في أجهزة MacBook Pro المميزة بمعالج ثماني الأنوية.

من جانب أخر أكدت شركة ابل أن جميع أجهزة حاسب Mac المحمول والمميزة بلوحة مفاتيح butterfly ستكون مؤهلة لبرنامج ابل لإصلاح ومعالجة لوحة المفاتيح، حيث يدعم البرنامج صيانة هذه الأجهزة لفترة 4 سنوات من تاريخ الشراء.

المصدر

هذا الموضوع الآن برنامج ابل لإصلاح لوحة مفاتيح butterfly يشمل أجهزة MacBook Pro 2018 وMacBook Air ظهر على التقنية بلا حدود.