شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمى: الإفراج عن 44 شاحنة كانت محتجزة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى هيرفيه فيرهوسل، إنه تم الإفراج عن 44 شاحنة تابعة للبرنامج الأممى من أصل 87 شاحنة متعاقدة مع البرنامج، كانت محتجزة فى اليمن على نقاط التفتيش بين المناطق تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا وبين المناطق الخاضعة للحوثيين.
وأضاف فيرهوسل -فى بيان اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأممية تلقت تأكيدات بأن الشاحنات الـ43 المتبقية سيتم الإفراج عنها قريبًا، ووصف الإفراج بالتطور الإيجابى الذى سيساعد البرنامج فى الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا فى اليمن بمساعداته الغذائية.
وأشار إلى أنه تم احتجاز 160 شاحنة تابعة للبرنامج خلال شهر أبريل الماضى، كانت تحمل دقيق القمح والزيوت النباتية والبقول من عدن إلى شمال اليمن.. منوهًا بأنه قد تم احتجاز الشاحنات لفترات طويلة وكان معظمها فى محافظة (إب)، الأمر الذى أعاق قدرة البرنامج على الحصول على المساعدات الغذائية لمن يحتاجون إليها بشدة.
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