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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 19 قتيلا ومصابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حسين المتحدث باسم الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة التفجير الذى وقع بالعاصمة مقديشيو إلى ستة قتلى على الأقل.

وقال المتحدث -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- إن أكثر من 13 شخصا أصيبوا جراء الهجوم لافتا إلى أن معظم الضحايا من الجنود.

واستهدف التفجير الذى تم تنفيذه بسيارة مفخخة نقطة أمنية قرب القصر الرئاسى أثناء فحص الجنود للسيارات على الطريق الرئيسى. وأعلنت حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت سيارة تقل مسؤولين حكوميين.

 

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