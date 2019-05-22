شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الدينية التونسى: 10 آلاف و982 حاجا عدد حجيج موسم العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الدينية التونسى أحمد عظوم "إن إجمالى عدد الحجيج لهذا الموسم يبلغ 10 آلاف و982 حاجا، موضحا أن التدخلات التى قامت بها الوزارة ساهمت فى تخفيض تكلفة الحج من 15 ألف دينار إلى 13 ألفا و896 دينارا".

وأضاف عظوم - فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه يمكن دفع الرسوم اعتبارا من 28 مايو الجارى عبر مكاتب البريد التى تم تخصيصها للحجيج بمعدل مكتب فى كل ولاية، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان عن تكلفة الحج يعود إلى التأخر فى إبرام عدد من العقود على غرار عقود السكن.

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وعلى صعيد آخر، التقى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بسفيرة بريطانيا بتونس لويس دى سوزا، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين فى مجال التصدى للإرهاب والفكر المتطرف.

كما التقى عظوم، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس نضال الجردى، وذلك فى إطار متابعة التعاون والشراكة بين الوزارة ومكتب المفوضية؛ بما يساهم فى مزيد من نشر وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وبما يتناسب مع القيم الإسلاميّة السمحة، كما تم بحث الأنشطة المشتركة المقرر القيام بها قريبا.