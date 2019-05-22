شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون النهار: قائد الجيش الجزائرى: ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد الجيش الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء إنه ليس لديه طموحات سياسية. Advertisements ونقل تلفزيون النهار عن صالح قوله "ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون النهار: قائد الجيش الجزائرى: ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.