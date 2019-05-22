"النهضة" التونسية تحذّر من "تدخل أجنبي" في الانتخابات المقبلة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

حذّرت حركة النهضة التونسية، من تدخل أطراف أجنبية في الشأن الداخلي للبلاد والسعي للتأثير على الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة (إسلامية/ 68 نائبا من أصل 217)، الأربعاء، حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان إن "النهضة تحذّر من خطورة مساعي بعض الأطراف الأجنبية (لم تسمها) التدخل في الشأن الداخلي لتونس".

وأرجعت النهضة تحذيرها لما تمّ الإعلان عنه، مؤخرا، من قيام إدارة بعض المواقع الاجتماعية بحظر عشرات الحسابات والصفحات، لإدارتها وتمويلها من قبل شركات أجنبية بقصد التأثير على سير الانتخابات التونسية وإرباك المشهد السياسي.

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وتناقلت وسائل إعلام محلية وعالمية بلاغا لإدارة فيسبوك عن حظرها مئات الصفحات والحسابات التي تستهدف تونس، ضمن مجموعة من الدول الإفريقية التي ستجرى فيها انتخابات هذا العام، تديرها مجموعة "أرخميدس" الإسرائيلية.

وطالبت النهضة في بيانها التونسيين بـ "مضاعفة اليقظة لإحباط هذه المحاولات المشبوهة وعدم الانجرار وراء الدعايات المضللة".

وفي ذات السياق، أبدت الحركة "استعدادها للانخراط في أي مبادرة من شأنها ضمان المنافسة الشفافة، والانتخابات النزيهة، وتدعم التعددية والتنوع وترتقي بمستوى الحملات الانتخابية بعيدا عن الشعبوية وتوظيف وسائل غير مشروعة " على حد نص البيان.

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثّاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.