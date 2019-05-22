الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية شمالي الضالع

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، سيطرته على مواقع استراتيجية هامة في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع (جنوبي البلاد).



وفي حديث للأناضول، قال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، النقيب محمد النقيب، إن الجيش فرض سيطرته الكاملة على مدينة "حُمر" ومعسكر "علله" وجبال "وعل" شمالي مدينة قعطبة، بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي.

وأضاف أن قوات الجيش معززة بقوات الحزام الأمني (قوات خاصة) والمقاومة الجنوبية، نفذت اليوم عملية عسكرية واسعة من 3 محاور، بإشراف قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن الربيعي.

وتابع: "أسفر الهجوم عن تحرير مدينة حُمر وجبال الوعل المطلة على الطريق الرابط بين مدينتي (قعطبة - مريس) وفتحه أمام حركة المركبات، واقتحام معسكر علله الذي تتواجد فيه القوات الخاصة التابعة للحوثيين".

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وحسب المصدر، فإن أهمية السيطرة على هذه المناطق، مساهمتها في تأمين مدينة "قعطبة" من أي هجمات، كما سيكون معسكر "علله"، نقطة تجمع لمواصلة التقدم وتحرير المزيد من المناطق.

ولم يشر المصدر إلى حصيلة ضحايا المعارك من الجانبين، كما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به الجيش اليمني.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش اليمني تحرير قعطبة، من جماعة الحوثي، التي كانت قد سيطرت عليها مطلع مايو/أيار الجاري.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.