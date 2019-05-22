حلب (سوريا) / عمر كوباران / الخليج 365
أصيب 12 مدنيا في انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن الانفجار وقع في مركز مدينة جرابلس، وأسفر عن جرح 12 مدنيا 2 منهم في حالة خطيرة.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن، التي وصلت إلى مكان التفجير، قامت باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل المصابين إلى المشافي.
ولم تتبن أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 جريحا في انفجار دراجة نارية شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.