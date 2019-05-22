12 جريحا في انفجار دراجة نارية شمالي سوريا

حلب (سوريا) / عمر كوباران / الخليج 365

أصيب 12 مدنيا في انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن الانفجار وقع في مركز مدينة جرابلس، وأسفر عن جرح 12 مدنيا 2 منهم في حالة خطيرة.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن، التي وصلت إلى مكان التفجير، قامت باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل المصابين إلى المشافي.

ولم تتبن أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.