سفير السعودية لدى اليمن: الحوثي يماطل بتنفيذ اتفاق السويد

مأرب (اليمن)/ علي عويضة / الخليج 365

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء، إن جماعة الحوثي تماطل في تنفيذ اتفاق السويد بتوجيه من إيران.

وأضاف "آل جابر" في تغريدات على تويتر، أن الحوثي "يماطل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى، ويتعمد إطالة أمد الأزمة ويضاعف من تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني".

وأشار السفير السعودي، أن مماطلة جماعة الحوثي "بتوجيه من إيران عبر عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابيين المحيطين به".

وأضاف أن ذلك يأتي "في تزامن واضح مع ارتفاع وتيرة الضغوط الدولية على النظام الإيراني".

ولفت أن الحوثي "يحرص على إخفاء ولائه وتبعيته لإيران، مبطناً استغلال أبناء اليمن لمشروع النظام الإيراني".

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وقال الدبلوماسي السعودي "إن عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله المحيطين به (الحوثي) والمتحكمين في مفاصل ميليشياته ونتيجة للضغوط على إيران، استخدمته كدمية لا يملك من أمره شيء".

وتأتي تصريحات السفير السعودي في وقت كثف فيه الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة على مرافق حيوية سعودية بينها شركة "أرامكو" عصب الاقتصاد السعودي.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي، حول ما أورده السفير السعودي في تغريداته.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، قد توصلتا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.