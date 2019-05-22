"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار "نجران" السعودي بطائرة مسيرة

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي الأربعاء، استهداف مطار "نجران" جنوبي السعودية بطائرة مسيّرة، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للجماعة "سبأ"، إن "سلاح الجو المسيّر بالجيش واللجان الشعبية، شن اليوم (الأربعاء) هجوماً بطائرة من طراز قاصف K2 على مطار نجران".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله "إن طائرة من نوع قاصف 2K استهدفت مرابض الطائرات الحربية في المطار".

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وأكد المصدر "أن الهجوم حقق هدفه"، دون مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية أو التحالف العربي حول ما أعلنته الجماعة.

والثلاثاء أعلن التحالف العربي، أن "الحوثيين" هاجموا مرفقا حيويا في "نجران" بطائرة مسيّرة، فيما ذكرت الجماعة اليمنية، أن المرفق هو مخزن للأسلحة بمطار المدينة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن المرفق كان يستخدمه مواطنون ومقيمون، وأن الاستهداف كان بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

والأحد، قال مصدر بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في تصريح لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرتهم، إن "عملية التاسع من رمضان تأتي تدشينا لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف يضم 300 هدف حيوي وعسكري" في السعودية والإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.