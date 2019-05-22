أرامكو تبرم اتفاقًا لـ #الغاز_الطبيعي_المسال الأمريكي مع #سيمبرا

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي ومقرها الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن أرامكو السعودية أبرمت اتفاقًا مدته 20 عامًا لشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة التابعة سيمبرا للغاز المسال.

وتعتزم شركة أرامكو السعودية أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز العالمية بينما تشهد السوق الأمريكية ازدهارًا في النفط والغاز الصخري، بحسب وكالة رويترز.

وتطور أرامكو السعودية مواردها الخاصة من الغاز وتتطلع لحيازة أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.

وتعمل الشركتان أيضًا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25 بالمئة في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

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وقالت الشركتان إن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى المقترحة من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال وحدتي تسييل ونحو ثلاثة صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال وما يرتبط بها من مرافق أخرى مما يتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في الأجل الطويل.

وقال البيان ”يمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية في ظل توفر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى ثمانية وحدات تسييل أو ما يقرب إلى سعة بحوالي 45 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال“.

وتعتزم أرامكو السعودية زيادة إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من نحو 14 مليار قدم مكعبة قياسية في الوقت الراهن.