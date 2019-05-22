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ضبط 50 ألف حبة محظورة ومروّجوها في #الباحة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الفِرَق الميدانية بإدارة مكافحة المخدرات بالباحة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

 

يأتي ذلك بعد متابعة دقيقة وكمين مُحكم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات؛ حيث ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقة بالمنطقة، يقومون بترويج الحشيش والحبوب المحظورة؛ ليتم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة المحظورة.

 

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