العمل تعتمد برنامج #توثيق_العقود إلكترونيًا

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صحيفة الخليج الالكترونية
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا (برقم ١٥٦٣٠٩) يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًا.
ويمكّن القرار أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص.
كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد ألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًّا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.
وينتظر أن يساهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.
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