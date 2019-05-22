بدء التقديم على أكثر من 10آلاف وظيفة تعليمية للجنسين.. الرابط بالداخل

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأ اليوم الأربعاء التقديم على 10 آلاف و456 وظيفة تعليمية شاغرة للرجال والنساء للعام الدراسي ١٤٤١هـ، ويمتد التقديم حتى الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء ٢٣ رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبيناً أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

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وأكد العصيمي ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

للتقديم على الوظائف عبر منظومة جدارة (هنا)

وأتاحت الوزارة التعرّف على التوزيع التفصيلي لاحتياج تعيين المعلمين والمعلمات على الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤١هـ حسب القطاعات عبر هذا الرابط