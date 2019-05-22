إطلاق منصة “هانيو” لتعليم #اللغة_الصينية

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت وزارة التعليم منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية «هانيو» عن بعد، بشكل تجريبي.

وأوضحت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنها تستهدف من إطلاق المنصة، قيادات التدريب، في ضوء تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن التدريب الصيفي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة باسم اللجنة الإشرافية للتخطيط؛ لإدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدارس والجامعات السعودية، برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.