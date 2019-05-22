مقتل 12 شخصًا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في #الصومال

الخليج - واس

قتل 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون، عندما انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية، مقديشو.

وقال مسؤول في الشرطة الصومالية أحمد باشان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم “وقع انفجار ضخم عند نقطة تفتيش أمنية بمنطقة /بوندير./ لدينا حتى الآن 12 حالة وفاة، من بينهم ستة من أفراد الأمن، ومسؤولة عسكرية بارزة”.

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وأضاف أنه كان هناك أيضا قتلى بين المدنيين، وتابع أن عضوين بالبرلمان أصيبا.

وغطى دخان كثيف المنطقة بعد الانفجار، الذي ألحق أضرارًا بالعديد من المباني المجاورة.

وأعلنت جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم .