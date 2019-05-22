أمر رئاسي .. مهاجم #غانا يتراجع عن الاعتزال للمشاركة في #أمم_إفريقيا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن أسامواه جيان مهاجم قيصري سبورت، تراجعه عن الاعتزال الدولي، بعد اتصال هاتفي قام به رئيس بلاده ليثنيه عن قراره.
وكان جيان قد أعلن اعتزاله الدولي وعدم المشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019، والتي تحتضنها مصر، بعد قرار المدرب كواسي أبياه بتجريده من شارة قيادة النجوم السمراء.
ونشر جيان عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر” بيانا أعلن فيه تراجعه عن قرار الاعتزال بعد طلب نانا أدو دانكو رئيس غانا، والذي أكد أنه لا يمكن رفضه أو تجاهله.
وتابع المهاجم صاحب الـ 34 عاما أنه سيكون متاحا أمام المدرب أبياه للمساعدة في تتويج بلاده بكأس الأمم المقبلة.
يذكر أن منتخب غانا يتواجد في المجموعة السادسة برفقة الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.
وتنطلق بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، الجمعة 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.
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