مستثمر إماراتي يسير على خطى #تركي_آل_الشيخ ويستهدف شراء نادي مصري

قرر فهد المرعبي رجل الأعمال الإماراتي، أن يسير على خطى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق، في استثمار أمواله بالدوري المصري.

وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي الأسيوطي في بداية الموسم، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز، وتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين الأجانب والمصريين، ونجح في تقديم مستوى مميز خلال أو تواجد له في المسابقة المصرية.

وكشف المرعبي عن دخوله في مفاوضات مع أحد الأندية الصاعدة حديثا إلى الدوري المصري، من أجل شراءه والاستثمار فيه.

وتابع أنه يمتلك أهدافا كبيرة ستفيد الكرة المصرية وسيتم الإعلان عنها بمجرد حسم المفاوضات وإتمام صفقة شراء النادي.