تراجع #أسعار_النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

الخليج - واس تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية . وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتا أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.

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