فريق #النور يحقق المركز الأول في مهرجان مسابقة 3 × 3 لكرة #السلة في المنطقة #الشرقية

صحيفة الخليج الإلكترونية اختتم اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة في مدينة الدمام مهرجان مسابقة 3 × 3 لكرة السلة الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة بمشاركة 16 فريقًا.

وسلم في نهاية المهرجان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة فتحي القصاب الجوائز المالية المقدمة للفرق الفائزة واللاعبين والجماهير المشاركة في المهرجان حيث حصل فريق النور على المركز الأول ومكأفاة مالية قدرها عشرة آلاف ريال, بينما حقق فريق الأحمد برو المركز الثاني ومكأفاة مالية خمسة آلاف ريال, وجاء في المركز الثالث الخويلدية ومكأفاه مالية ثلاثة آلاف ريال، وحصل على المركز الرابع فريق أبطال الشرقية ومكافأة مالية ألفا ريال، إلى جانب تتويج الفائزين بجوائز مالية في المسابقات الترويجية والتي تضمنت مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس.

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