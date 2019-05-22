المنتخب_السعودي يفتتح تدريباته في #بولندا قبل مواجهة #فرنسا السبت المقبل

صحيفة الخليج الإلكترونية افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم، تدريباته في مدينة غدانسك البولندية، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 م في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى مساء امس على ملعب “غرونفالسكا”، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي عمد من خلالها على تطبيق تمرين البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية.

ويواصل “الأخضر” الشاب تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا السبت المقبل في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

الجدير بالذكر أن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال ضمّت (21) لاعبًا هم: عبد الرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (من نادي النصر)، وحازم الزهراني، وسعود عبد الحميد، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبد المحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وسالم السليم، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي).

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