شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربت مربعانية القيظ.. الزعاق يكشف توقعاته لدرجات الحرارة الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المختص في الطقس الدكتور خالد الزعاق إن درجات الحرارة سترتفع لمعدلات صيفية على جل مناطقالسعودية “بتمرحل زحزاح” على الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية.

وأضاف في حسابه على تويتر أن هذه مقدمات لدخول مربعانية القيظ (1440/9/29) فشهر شوال بداية مربعانية القيظ وشهري ذو القعدة وذو الحجة شدة القيظ والذي يسميه العامة بـ(جمرة القيظ).