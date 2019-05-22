شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الإفتاء» تُدشن تطبيق «اسألني» على الأجهزة الذكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، تطبيق الرد على أسئلة المستفتين ( اسألني ASK ME ) على الأجهزة الذكية.
وبين الشيخ العواد، أن هذا التطبيق يأتي تمشيًا مع حرص ولاة الأمر على توفير كل ما يسهم في خدمة المواطن ،وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في استخدام التقنية .
وأشار إلى متابعة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لإنجاز هذا التطبيق الذي نفذ بجهود ذاتية من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة، وبسواعد وطنية.
وبيَّنَ الشيخُ العوَّادُ، أن التطبيق يستسقي جل فتاواه من فتاوى علماء أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.
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