شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مهن مهدَّدة بالانقراض في المملكة.. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد متخصصان في الموارد البشرية، أن المملكة تقدم على اختفاء 6 مهن من السوق المحلي خلال 3 – 5 سنوات المقبلة، أبرزها خدمات العملاء، واستبدالها بروبوت أو أجهزة خدمة ذاتية تقدم نفس الخدمة وفعالية التواصل البشري، وأيضا الموظفين المسؤولين عن العلاقات الحكومية في كل من القطاعين العام والخاص.

أتمتة القطاعات

بعد دخول الأتمتة إلى المملكة قلت الحاجة إلى 3 وظائف رئيسية، وذلك بحسب المتخصص في الموارد البشرية نواف الضبيب وأبرزها العلاقات الحكومية، موضحا أنه قبل نحو 20 عاما كان هناك موظف مسؤول عن العلاقات الحكومية في كل قطاع لتخليص الإجراءات الحكومية وتسديد الإقامات، فكانت كل شركة لديها عدد كبير من السعوديين إلا أنه بعد الأتمتة اختفت الحاجة فقل العدد بشكل كبير.

تقليل الوظائف

وقال الضبيب – وفقا لـ”الوطن” -إن «كتاب الخطابات في الشركات اختفت الحاجة إليهم بسبب إحلال السكرتير محلهم مما أدى إلى تقليل وظائف كتاب الخطابات الرسمية، فأصبح موظف السكرتير يؤدي أعمال الكثير من كتاب الخطابات»، موضحا أيضا، أنه تم الاستغناء عن المحاسبين في عملية التقارير المالية، لأن الشركات تجري الآن تحليلات مالية كل دقيقة بعد أتمتة الأنظمة.

تعاقد شركات

بينت شريك أعمال إقليمي – قطاع الرأس المال البشري عبير الدوسري أن هناك وظائف قل الطلب عليها بشكل كبير وستختفي تماما خلال 3 إلى 5 أعوام، وذلك بعد تبني قطاع الأعمال والصناعة لأحدث التكنولوجيا والبرامج التي تغني عن الموارد البشرية، موضحة أن أبرز تلك الوظائف المحاسبين، والأيدي العاملة في المصانع، بعض الوظائف في الموارد البشرية مثل أخصائيي التوظيف بحكم أن التوجه من الممكن أن يكون عن طريق التعاقد مع شركات توظيف خارجية. وأضافت الدوسري أنه من المتوقع أيضا اختفاء وظائف خدمات العملاء تدريجيا، في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والبنوك، بحيث يتم استبدال الموظف بروبوت أو أجهزة خدمة ذاتية تقدم نفس خدمة وفعالية التواصل البشري.

مهن ستختفي من سوق العمل السعودي قريبا:

مسؤول العلاقات الحكومية

كتاب الخطابات

المحاسبون

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خدمات العملاء

الأيدي العاملة في المصانع

أخصائيو التوظيف (الموارد البشرية)

وظائف اختفت بشكل كبير في أميركا منذ ظهور الحواسيب والإنترنت:

معالج الكلمات: لا يزال هناك 6500 وظيفة معالج كلمات وطابع، معظمهم في المكاتب الحكومية والمدارس

بائع الحليب: معظم الأجيال الحالية تعتمد على تطبيقات توصيل الحليب إلى المنازل مثل Instacart

كاتب متجر الفيديو: تأجير أشرطة الفيديو اختفى تماما ولم يعد يوجد إلا متجر واحد مفتوح بعد أن كان العدد في السابق 660 متجرا

مُشغل لوحة المفاتيح: في السبعينات، أصبحت لوحات المفاتيح اليدوية مدرسةً قديمة. ولكن آخر واحدة لم تختف حتى 1991

مصفف الحروف: في حين أنه كان هنالك ارتفاع مفاجئ في طباعة الحروف لوظائف صغيرة مثل دعوات الزواج، إلا أن وظيفة مصفف الحروف لن تعود أبدًا

عارض الأفلام: بإمكان شخص واحد فقط الآن متابعة جميع دور السينما المتعددة، بدلا من وجود عارض واحد لكل شاشة

مندوب مبيعات الموسوعات: موسوعة بريتانيكا، أشهر موسوعة، توقفت عن البيع على الأبواب في 1996 وأوقفت إصداراتها المطبوعة في 2010

الحطّابين: لا تزال هنالك وظائف لقطع الأشجار، ولكن يتم نقلها في شاحانات.