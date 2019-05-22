هواوي ترد عمليا على أمريكا: إطلاق هاتف أونور دون ذكر أندرويد

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

أطلقت شركة هواوي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة هونر 20 في لندن خلال عرض ركز على تكنولوجيا الشركة الصينية دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع جوجل.

وتشغل هواوي، ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، هواتفها بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، لكن وزارة التجارة الأمريكية حظرت على الشركة الأسبوع الماضي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن تحديثات برمجياتها في المستقبل.

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وخففت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بشكل مؤقت بعض القيود عن هواوي، ومنحت شركة الهواتف الصينية ترخيصا لشراء سلع أمريكية حتى 19 أغسطس آب، مما يعني أن تحديث تطبيقات لجوجل تحظى بالشعبية مثل جي ميل ويوتيوب يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين.

وقال جورج تشاو رئيس علامة هونر التجارية التابعة لهواوي، وهي علامة تركز على الشبان، لمئات الصحفيين والمدونين والمحللين يوم الثلاثاء إنه ”سعيد حقا لرؤية الكثير جدا من الأصدقاء“ خلال فعالية إطلاق الهواتف.

وكشفت هواوي عن هواتف (هونر 20 برو) و(هونر 20) و(هونر 20 لايت) التي ستباع بالتجزئة بأسعار 599 يورو (669 دولارا) و499 يورو و299 يورو على التوالي.