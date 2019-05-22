موجة حارة تضرب مصر.. 44 درجة وتحذيرات من مغادرة المنازل

أعلنت شبكة "أكيوريت ويثر"، المتخصصة في الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي ضربت مصر منذ الثلاثاء مستمرة حتى السبت، متوقعة أن تمتد إلى دول أخرى في المنطقة، وفقا للعين الإخبارية.

ووصفت شبكة "أكيوريت ويثر" الأمريكية، المتخصصة في الأرصاد الجوية، موجة الحر التي تشهدها مصر بـ"الخطيرة"، موضحة أن درجة الحرارة في القاهرة تخطت 38 بداية من الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع التدريجي حتى الجمعة؛ لتصل إلى 44 درجة، و42 في الإسكندرية والساحل الشمالي.

وتوقعت الشبكة امتداد موجة الحر إلى بلاد الشام والعراق وتركيا، بداية من الأربعاء؛ لتتخطى درجات الحرارة 40، مضيفة أن الموجة تنتهي السبت، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة.

ودعا خبراء الشبكة المواطنين إلى التزام المنازل وتجنب الأنشطة الخارجية خلال النهار، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والحصول على فترات راحة في الظل.

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بينما حذرت هيئة الأرصاد المصرية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس حال الاضطرار للمشي في فترة الظهيرة، مع الإكثار من شرب السوائل بعد الإفطار حتى السحور، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على أملاح بنسب كبيرة.

وأوضحت الهيئة المصرية أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 42 درجة الأربعاء، وتصل ذروة الموجة الخميس بـ44 درجة.

وقال الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن الطقس السائد يتحدد بحسب الكتلة الهوائية التي تتغلب على أخرى، موضحا أن سبب الموجة شديدة الحرارة كُتل هوائية عريضة من الشرق للغرب تعمل على جذب رياح دافئة من منخفض السودان الموسمي.

ومن المتوقع أن تبدأ موجة الحر في الانكسار من الجمعة، لتتراجع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي، بواقع درجتين إلى 3 درجات، وتسجل في القاهرة 40 درجة.