صدمة في بريطانيا لإفلاس الطاهي الشهير جايمي أوليفر

أعلن الطاهي البريطاني الشهير جايمي أوليفر إفلاس مطاعمه الـ25 في بريطانيا؛ ما سيؤدي إلى تسريح نحو ألف موظف، وفقا للعين الإخبارية.

ويشكل هذا الإعلان صدمة للرأي العام في بريطانيا؛ حيث يشكل جايمي أوليفر شخصية بارزة في أوساط فن الطبخ؛ فقد أصدر كتبا عدة وقدم الكثير من البرامج التلفزيونية وبدأ يشتهر قبل 20 عاما تقريبا.

وأسهم جايمي أوليفر في تحديث فن الطبخ البريطاني، إلا أن مطاعمه واجهت مشاكل كثيرة في السنوات الأخيرة في قطاع يشهد منافسة كبيرة جدا.

وأوضح الطاهي، في تغريدة: "أنا حزين جدا لإفلاس مطاعمنا في بريطانيا".

Advertisements

وتابع: "للأسف الإغلاق سيؤدي إلى تسريح ألف موظف من أصل 1300"، مشيرا إلى أن المطاعم في الخارج غير معنية.

وقالت نقابة "يونايت" إن "غموض الوضع الاقتصادي لا يساعد قطاع المطاعم"، لكنها أضافت أن جايمي أوليفر "تاه ربما في استراتيجية توسيعية سريعة جدا".

وسبق لأوليفر أن أعلن في 2017 إغلاق 6 من مطاعم سلسلة "جايمي إيتاليان" في بريطانيا، عازيا ذلك إلى بريكست الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المكونات المستخدمة في تحضير الأطباق الإيطالية.

واضطر لاحقا إلى إغلاق مطاعم عدة في سلسلة "باربكوا" المتخصصة بالأطباق المشوية.