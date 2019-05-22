يحطّم أرقامه القياسية بنفسه.. نيبالي يتسلّق "إيفرست" 24 مرة

نجح النيبالي كامي ريتا شيربا، الثلاثاء، في تحطيم الرقم القياسي المُسجّل باسمه، بعدما تسلّق جبل إيفرست للمرة الـ24، والثانية في أقل من أسبوع، وفقا للعين الإخبارية.

وقال مينجما شيربا من وكالة "سفن ساميت تريكس": "إنه إنجاز تاريخي.. لقد حقّق الرقم القياسي هذا الصباح من خلال قيادته فريقاً من الشرطة الهندية".

ويعمل ريتا شيربا، البالغ 49 عاماً، دليل جبال منذ أكثر من عقدين، حيث صعد الجبل أول مرة عام 1994، وبلغ القمة على ارتفاع 8848 متراً.

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وخلال السنوات الـ25 المنصرمة، نفّذ 35 عملية تسلّق لـ5 جبال يفوق ارتفاعها 8000 متر، أبرزها جبل "كاي 2" الخطير في باكستان، ثاني أعلى قمم العالم.

وتسلّق شيربا، العام الماضي، إيفرست للمرة الـ22 متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان يحمله مع دليليْن آخرين، متقاعديْن حالياً.

ولدى عودته من إيفرست للمرة الـ23 الأسبوع الماضي، أكد كامي ريتا شيربا أنه ينوي تسلّق الجبل مجدداً وبسرعة.