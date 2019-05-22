الإمارات تدين "استهداف مكة بصاروخ باليستي"

© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن محاولة استهداف "أشرف بقاع الأرض، تمثل اعتداء على حرمة بيت الله الحرام". وتابعت الوزارة حسب "البيان الإماراتية" أن الأمر يعد "تصعيدا خطيرا غير مسبوق وإفلاساً أخلاقياً لهذه الميليشيات، لافتاً إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع هذه المليشيات المتمردة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم". واعتبر البيان أن الاعتداء يؤكد ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لأجنداتها.

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