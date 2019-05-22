دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذا الحاسوب كبد العالم خسائر 95 مليار دولار.. وثمنه أصبح خرافيًا

أفادت وسائل إعلام عالمية إقامة مزاد علني في الولايات المتحدة الأمريكية لحاسوب محمول أُصيب منذ عامين بست فيروسات خبيثة كبدت العالم خسائر من هذه البرامج الخبيثة تصل إلى 95 مليار دولار.

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وفي مزاد علني في مدينة نيويورك تم اعتبار الحاسوب بمثابة قطعة فنية؛ حيث وصل أعلى سعر مقترح لشرائه حتى الآن إلى مليون و130 ألف دولار ولكن على من يشتريه أن يعلم أن استخدامه ممنوعًا داخل الولايات المتحدة مما يُشكل من خطر أمني.

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وبحسب التقارير الإعلامية ذاتها فأن الحاسوب من نوع سامسونغ إن سي 10؛ حيث تصل سعته إلى 14 جيغابايت أما حجمه فيبلغ 10.2 بوصات وهو غير متصل بالانترنت حتى لا ينتقل محتواه الخطير إلى الخارج. المزيد:

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