شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى الإمارات للقاء ولى عهد أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الأردن، متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برفقة ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى. Advertisements ووفقا لحساب الديوان الملكى الأردنى، يلتقى العاهل خلال هذه الزيارة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

الديوان الملكى

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