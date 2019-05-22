شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيقات حول عمليات تخريب الناقلات البحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الإمارات بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التى استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضى.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان اليوم الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الإماراتية إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة فى التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية فى الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
وأضافت الوزارة أن التحقيقات المشتركة تأتى لتؤكد حرص المجتمع الدولى على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة،مشيرة إلى أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت .
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