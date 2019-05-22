مباحثات قطرية إيرانية حول تطوير العلاقات البرلمانية

الدوحة/ الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، الأربعاء، مع السفير الإيراني لدى الدوحة، محمد علي سبحاني، تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية.

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة، وتناول أيضا بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، جرى خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون بمجلس الشوري القطري (لم تسمهم)، "بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

كما تم، باللقاء نفسه، "استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل أكثر.

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ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة وتيرة مباحثات سريعة بين دول الخليج ووفود غربية، خصوصا عقب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والإثنين، بحث مجلس التعاون الخليجي، مع وفد أمريكي ومبعوث بريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع سلسلة اجتماعات أجراها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، مع بعض سفراء الدول الأوروبية، بينها إيطاليا وبريطانيا، ناقشت القضايا الإقليمية والدولية.

ونهاية الشهر الجاري، تستضيف السعودية 3 قمم، خليجية وعربية وإسلامية، لمناقشة قضايا بينها التهديدات التي تواجه المنطقة.

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