فصائل المعارضة تستعيد السيطرة على مدينة وبلدة شمالي سوريا

إدلب / أشرف موسى، براق قره جه أوغلو / الخليج 365

استعادت فصائل المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام، الأربعاء، السيطرة على مدينة وبلدة في ريف حماة (شمال)، بعد عملية واسعة شنتها مساء الثلاثاء.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، شنت قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

ونتيجة العملية تمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامنا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.

وأفادت مصادر في المعارضة لمراسل الخليج 365، أن الفصائل والمجموعات المناهضة للنظام التي تجمعت في غرفة عمليات مشتركة قبل أيام، استعادت السيطرة على مدينة كفرنبودة، وقرية تل هواش بريف حماه الشمالي، بعد معارك عنيفة للغاية.

وأكدت المصادر، مقتل عشرات العناصر من قوات النظام خلال الهجوم، مشيرة أن الفصائل أسرت ضابط برتبة عقيد وهو المسؤول عن قيادة عمليات النظام في كفرنبودة.

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وقال محمد رشيد، المتحدث باسم جيش النصر (أحد فصائل الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الحر) إنهم شنوا الثلاثاء عملية واسعة لاستعادة المناطق التي تقدمت فيها قوات النظام وحلفائه مؤخراً.

وأوضح رشيد أن فصائل المعارضة استعادت السيطرة فجر الأربعاء، على مدينة كفرنبودة وقرية تل هواش، مشيراً إلى تواصل الاشتباكات مع قوات النظام حتى اللحظة.

وكانت قوات النظام سيطرت خلال حملتها الأخيرة على مدينة كفرنبودة، وقرية الجنابرة، وتل عثمان، وبلدة قلعة المضيق، وتل الصخر، وقرى باب الطاقة، والحويز، والكركات، والحمرا، والشريعة، والمهاجرين، والتوينة، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار من العام نفسه.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.