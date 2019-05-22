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صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – مشعل الزهراني: شهدت منطقة الباحة ومحافظاتها أمطار غزيرة مابين متوسطة وغزيرة يومي الجمعة ويوم أمس صاحبها تساقط حبات من البرد .
حيث أكتست أجزاء من المنطقة حلة من البياض .
وجذبت السياح والأهالي للخروج للاستمتاع بهذا المشهد ، واستوقفت العابرين لمشاهدة الجبال والأودية وقد اكتست بالبياض .
ورصدت صحيفة الخليج الالكترونية تداول رواد التواصل الاجتماعي المختلفة صور للمنطقة وهي تتوشح بالبياض .
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وتسْتعد الباحة هذه الأيام لأستقْبال المصطافين والسيّاح ، وتعتبر من المدن السياحيَّةالرئيسيّة بالمملكة لاجوائها اللطيفة صيفاً .
وتضم المنطقة عدد كبير من الحدائق والمتنزهات ومنها :
منتزه غابة رغدان ، ومنتزه نخال ، ومنتزه الخلب، ومنتزه الامير مشاري بن سعود بغابة خيرة ، ومنتزه سد الجانبين ، ومنتزه الشكران .
وعدد من القرى الأثرية ومنها : قرية ذي عين الاثرية بالمخواة ، وقريتي الخليف بقلوة وقرية الزغبة الاثرية ب ال عبدالحميد ، وقرية بران الاثرية ، وقرية صدر بير الاثرية والسياحية .
ويحْظى قطاع السياحة بالمنطقة بأهتمام ومتابعة من أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر الباحة تتزين بزخات من البَرد والضباب قبل موسم الاصطياف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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