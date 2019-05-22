الباحة تتزين بزخات من البَرد والضباب قبل موسم الاصطياف

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني: شهدت منطقة الباحة ومحافظاتها أمطار غزيرة مابين متوسطة وغزيرة يومي الجمعة ويوم أمس صاحبها تساقط حبات من البرد .

حيث أكتست أجزاء من المنطقة حلة من البياض .

وجذبت السياح والأهالي للخروج للاستمتاع بهذا المشهد ، واستوقفت العابرين لمشاهدة الجبال والأودية وقد اكتست بالبياض .

ورصدت صحيفة الخليج الالكترونية تداول رواد التواصل الاجتماعي المختلفة صور للمنطقة وهي تتوشح بالبياض .

.

وتسْتعد الباحة هذه الأيام لأستقْبال المصطافين والسيّاح ، وتعتبر من المدن السياحيَّةالرئيسيّة بالمملكة لاجوائها اللطيفة صيفاً .

وتضم المنطقة عدد كبير من الحدائق والمتنزهات ومنها :

منتزه غابة رغدان ، ومنتزه نخال ، ومنتزه الخلب، ومنتزه الامير مشاري بن سعود بغابة خيرة ، ومنتزه سد الجانبين ، ومنتزه الشكران .

Advertisements

وعدد من القرى الأثرية ومنها : قرية ذي عين الاثرية بالمخواة ، وقريتي الخليف بقلوة وقرية الزغبة الاثرية ب ال عبدالحميد ، وقرية بران الاثرية ، وقرية صدر بير الاثرية والسياحية .

ويحْظى قطاع السياحة بالمنطقة بأهتمام ومتابعة من أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز .