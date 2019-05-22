الفنان محمد البدر يتغنى بالوطن والحد الجنوبي ويشيد بالتنظيم والتطوير

ابها



تغنى الفنان محمد البدر في فعاليات ليالي أبها الرمضانية مساء يوم أمس الثلاثاء على مسرح بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة بمجموعة من الأغاني الوطنية و أغاني للحد الجنوبي ، حيث قوبل الفنان بالتصفيق الحار من الجمهور ، وتفاعل الأطفال والزوار مع الفنان ، هذا وأكد البدر بأن حديقة أبها الجديدة على بحيرة السد في مدينة أبها من أجمل المواقع التي يرتادها الزوار القادمين إلى زيارة أبها، وقدم الشكر والتقدير والعرفان إلى أمير منطقة عسير حفظة الله، وإلى شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات وللجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها على الدعوة للمشاركة ، وقال بأن حديقة أبها الجديدة تشهد تطوير بالكامل وتنظيم وتشغيل أرقى وأجمل عن الأعوام الماضية، ولعل اليوم زيارتي الأولى بعد التطوير بأن هناك شي جديد يلمسه الزائر وأكد بأن القادم اجمل في عسير وفي حديقة أبها الجديدة.

وتوالت الفقرات المصاحبة لحفل ليالي الخليج الرمضاني بأنواع الفقرات بين الفوازير الرمضانية للأطفال والفطرة والقريقعان والعروض الشيقة للجمهور والأطفال.

Advertisements

وفيما ذكرت الأسر المنتجة بأن الموقع يعتبر جميل والتسهيلات الممنوحة لنا من قبل شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي ممتازة ولعل وجود الجلسات المطلة على بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة تعتبر ذو خصوصية للعائلات و إطلالة جميلة ووجود جلسات أمام ركن الأسر في موقع جمالي آخر مختلف.

وعن الألعاب الترفيهية أكد بعض الأطفال بأن أسعار الألعاب الترفيهية بحد ذاته ميزة مختلفة عن أي موقع آخر .

شركة ليالي الخليج توجه الدعوة للحضور لكافة الزوار والأهالي في المنطقة والاستمتاع مع بقية أيام الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة.