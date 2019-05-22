المملكة_العربية_السعودية تتعهد بالاكتتاب الأولى العام لشركة #أرامكو في بداية عام 2021

صحيفة الخليج الإلكترونية

أكد ولى عهد المملكة العربية السعودية “محمد بن سلمان” على أن الخطة المتعثرة لبيع الأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو ستمضى قدمًا، متعهدًا بطرح عام أولى بحلول عام 2021 والتمسك برأيه الطموح الذى تبلغ قيمته للشركة المملوكة للدولة 2 تريليون دولار.

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية “أمين ناصر” أن الاكتتاب العام في أسوق تداول الأسهم لا يزال على المسار الصحيح، وقال أن خطة الشركة التي طال انتظارها لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة ستحدث، لكنه لا يتوقع ذلك حتى عام 2021 على الأقل.

إن الطرح العام الأولى للشركة التي تسيطر عليها الدولة هو هدف صريح لولى العهد السعودى الأمير “محمد بن سلمان” الذى قدر الشركة بأكثر من 2 تريليون دولار.

وفى حديث للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو “أمين ناصر” قال إن ولى العهد السعودى ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية “خالد الفالح” يستهدفان الإدراج في غضون ثلاث سنوات.

وأضاف أن ولى العهد السعودى ووزير الطاقة تحدثا عن عام 2021، ستقرر الحكومة متى سيكون السوق جيدًا.

ما هي أرامكو السعودية؟

على مدى العامين الماضين استعدت المملكة العربية السعودية لوضع ما يصل إلى 5% من شركتها الوطنية للنفط في سوق الأوراق المالية، لكنها كانت مترددة في المضي قدمًا وسط بيئة السعر المنخفض.

في حين أن السوق الهادئة قد لا تتناسب مع الإدراج، قال ناصر إن الكثير من المحللين قد تجاهلوا حجم الأعمال الأساسية التي يجرى تنفيذها للاكتتاب العام.

هناك الكثير من الإصلاحات التي تحدث لإدراج شركة أرامكو السعودية، حيث توجد اتفاقية امتياز جديدة وتم تدقيق الاحتياطيات كما تم تغيير مجلس الإدارة، هناك أيضًا نظام ضريبى جديد تم توقيعه مع الحكومة.

أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة مؤخرًا عن شراء حصة أغلبية في مجموعة سابك وهى مجموعة لصناعة الكيماويات التي تسيطر عليها الدولة في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار، وتهدف خطة أرامكو في تحويل بعض مبيعات النفط الخام إلى البتروكيماويات وتنويع المزيد نحو السوق.

وقال ناصر إنه في الوقت الذى كانت فيه سابك استراتيجية مناسبة وواضحة، فإن عملية الشراء لأسهم أرامكو ستؤخر بشكل طبيعى.

وتجاهل ناصر أية تعليقات بأن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة قد قللت من رغبة المستثمرين في شراء أرامكو السعودية.

وقد أشارت بعض التقارير أن فكرة الطرح تم إلغاؤها إلا أن ولى العهد السعودى الأمرير “محمد بن سلمان” أكد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في تشرين الأول/ أكتوبر أن بلاده تنوى طرح أسهم أرامكو في السوق المالية بحلول العام 2021.

وأكد وزير الاقتصاد السعودى “محمد التويجرى” في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أن شركة النفط العملاقة أرامكو مستعدة تمامًا للاكتتاب العام، ولكن لابد من اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية الطويلة قبل عملية الطرح.

وتعد خطة طرح 5% من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب بمثابة حجر الزاوية لبرنامج ولى العهد السعودى للإصلاح الاقتصادى.

وتهدف برنامج رؤية 2030 التي ينتهجها الأمير “محمد بن سلمان” في عام 2016 إلى تنويع الاقتصاد السعودى الأكبر في المنطقة بدلًا من الاعتماد بشكل مباشر على ايراداته.

ويرى البعض أن عملية الطرح ستنتج عنها عائدات ضخمة التي يمكن أن تصل إلى 100 مليار دولار، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تتعرض لأزمة مالية كبيرة نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط عام 2014.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية تنتج نحو 8 برميل نفط يوميًا، وتشارك بنسبة 12.5% من اجمالى الإنتاج العالمى للنفط، كما أن لدى الشركة نحو 261.1 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد.