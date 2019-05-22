انت الان تتابع صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف سلطت الضوء على اعتراف وزير الإرشاد والثقافة الإيراني السابق سيد محمد حسيني بأن العمليات التخريبية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية كانت بإيعاز من طهران

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.

وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن مدير منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم أبلغه الاستجابة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وزيادة حجم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المائة، 4 مرات بدءاً من أمس الإثنين. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن كمالوندي أوضح أن

وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن مدير منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم أبلغه الاستجابة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وزيادة حجم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المائة، 4 مرات بدءاً من أمس الإثنين.

وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن كمالوندي أوضح أن هذا لا يعني رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي، بل إن الطاقة الإنتاجية (أي سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67% سترتفع إلى 4 أضعاف، فيما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكداً أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بإذكاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "إيران تتحدى نووياً... وترامب ينفي السعي لمفاوضتها"، معلنة أن إيران رفعت مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله، بعد أسبوع من توقف طهران رسمياً عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي يسمح لإيران بإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب ونقل الكميات الزائدة خارج البلاد للتخزين أو البيع

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لم تسع إلى إجراء حوار مع إيران. وكتب في تغريدة أنّ "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً من دون معلومات، مفاده أن الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب". مضيفا: "إيران ستتصل بنا حين تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً للشعب الإيراني".

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إيران من استفزاز الولايات المتحدة. وقال هنت: "إن الأمريكيين لا يريدون حرباً مع إيران. لكن إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فسيردون... لا تستهينوا بعزم الجانب الأمريكي".

صحيفة "عكاظ" كشفت عن اعتراف وزير إيراني بأن طهران وراء استهداف المنشآت النفطية السعودية، حيث أقر وزير الإرشاد والثقافة الإيراني السابق سيد محمد حسيني، بأن العمليات التخريبية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية في الدوادمي وعفيف كانت بإيعاز من طهران.

وقال في منشور له على إنستجرام: "إن الهجمات بالطائرات المسيرة من قبل ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية السعودية جاءت رداً على محاولات أمريكا فرض المقاطعة الكاملة على النفط الإيراني".

ولوح الوزير الإيراني بورقة الميليشيات المسلحة التي تدعمها طهران لخوض الحروب بالوكالة عنها.

وتحت عنوان "ثالث محاولة حوثية لاستهداف مكة المكرمة"، كشفت "الشرق الأوسط" عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية محاولة من الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن، غير مبالين بقدسية المكان أو حرمة شهر رمضان.

ورصدت قوات الدفاع الجوي الصاروخين في سماء الطائف وجدة، بفارق ساعات بينهما، واعترضتهما قبل أن يصلا إلى هدفهما. وتعد هذه هي المحاولة الثالثة من الميليشيات التابعة لإيران لاستهداف المدينة المقدسة.

Advertisements

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير أهداف جوية معادية كانت تحلق على مناطق محظورة في محافظتي جدة والطائف بالمملكة العربية السعودية صباح الإثنين.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم التعامل مع تلك الأهداف وفق ما يقتضيه الموقف.

وحول القمة التي تحتضنها المملكة، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن جامعة الدول العربية عممت الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قادة الدول العربية، لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة، الخميس الموافق الثلاثين من مايو، وسط ترحيب كويتي، وتأكيد أن دول الخليج تنسّق ما بينها بحرياً لتوفير إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة.

وتبحث القمة الطارئة الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تبحث ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتين لضخ النفط بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وبالانتقال إلى تطورات الأوضاع في السودان، أفادت "الاتحاد" باستئناف المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وممثلي الحراك حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، حيث تجري المفاوضات في القصر الجمهوري.

وقال ساطع الحاج، عضو وفد تحالف قوى الحرية والتغيير إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين ما زال قائماً".

كانت المفاوضات بين الطرفين قد استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين.

وأشارت "الخليج" إلى أن المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، قال في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة التفاوض، إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة؛ وهي هياكل السلطة، التي ستدير المرحلة الانتقالية؛ وهي: مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء تنفيذياً، ومجلساً تشريعياً، إضافة إلى الصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية، وهي ثلاث سنوات.

وبالانتقال إلى الجزائر، ذكرت صحيفة "الحياة" أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، دعا أمس إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة، رغم رفض الشارع.

ونقل بيان نشرته وزارة الدفاع عن الفريق صالح قوله أمام قادة الجيش إن "إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من أخطار وانزلاقات غير محمودة العواقب".

واعتبر أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حداً لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات". ورفض صالح، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع، المطلب الأساسي للحركة الاحتجاجية، وهو رحيل كل رموز "النظام".

وفي ليبيا، ذكرت "الشرق الأوسط" أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، هدد بقصف أي سفينة قادمة من تركيا إلى مواني المنطقة الغربية للبلاد، في محاولة لمنع القوات الموالية لحكومة الوفاق من الحصول على مزيد من الأسلحة، خصوصاً من تركيا.

وقررت القوات البحرية التابعة للجيش فرض حظر بحري كامل على المواني في هذه المنطقة، تطبيقاً لقرار المشير حفتر بقطع الإمدادات عن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج. وحسب بيان لشعبة الإعلام الحربي، فقد هدد اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاقتراب من مواني المنطقة، وخصوصاً السفن القادمة من تركيا.