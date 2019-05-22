صدمة كبيرة بسبب وفاة الشاعر السعودي بدر المليحي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

توفي الشاعر السعودي بدر المليحي، اليوم الأربعاء، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وسيصلى عليه غدًا الخميس بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام بالعاصمة الرياض.

وأعلن شقيق الشاعر الراحل عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر” عن وفاة أخيه، مبينًا أن العزاء سيكون في منزل العائلة، يوم الخميس، بعد صلاة التراويح: ”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره،انتقل إلى رحمة الله أخي بدر بن زيد المليحي وسيصلى عليه: يوم الخميس ١٨/رمضان /١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/مايو/٢٠١٩م بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام. وسيقام العزاء في منزلنا في حي الورود بالرياض بعد صلاة التراويح. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وشارك فنانون وشعراء وناشطون في الترحم على الشاعر الراحل عبر موقع ”تويتر“ من خلال هاشتاغ #بدر_المليحي.

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وكتب الأمير نواف بن فيصل: ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. انتقل الى رحمه الله الشاعر الصديق العزيز #بدر_المليحي لا حول ولا قوة الا بالله رحمه الله وغفر له وتقبله في هذا الشهر الكريم. الله يصبر اهله وأحبابه ويجبرهم بمصيبتهم وخالص التعازي لاسرته الكريمة“.

ونعى الصحافي عبدالله المخارش، الشاعر بدر: ”إنا لله وإنا اليه راجعون، رحم الله الغالي الشاعر الكبير #بدر_المليحي اللهم ارحم من كان بالامس جليسنا واليوم فقيدنا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة..“.

كما نعاه الشاعر عبداللطيف آل الشيخ: ”لا حول ولا قوة الا بالله و إنّا لله و إنّا إليه راجعون الله يرحمه و يغفر له و يجمعنا به و جميع موتى المسلمين في جنّات النعيم“.

وترحم الفنان رابح صقر على الشاعر الراحل: ”رحم الله الصديق #بدر_المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته ، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون“.