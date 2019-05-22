تسونامي "حظر هواوي" يصل لأكبر شركات اتصالات يابانية

قالت وكالة بلومبرج، الثلاثاء، إن شركات الاتصالات الهاتفية اليابانية الكبرى تبحث وقف بيع هواتف "هواوي"؛ ما يزيد من مشاكل الشركة التي قررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تعامل الشركات الأمريكية معها، على خلفية اتهامها بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت أكبر شركة اتصالات في اليابان " إن.تي.تي .دوكومو" أنها تدرس وقف حجز منتجات "هواوي" الجديدة، في حين قالت منافستها "كيه.دي.دي آي كورب" إنها ستؤجل طرح هاتف "هواوي" الجديد "بي 30" إلى أجل غير مسمى.

كما أعلنت "واي موبايل" التابعة لشركة الاتصالات العملاقة "سوفت بنك" خطوة مماثلة.

وحسب وكالة بلومبرج فإن هذه الخطوات تؤكد الصعوبات التي تواجهها "هواوي" الصينية التي تفوقت على "أبل" الأمريكية لتصبح ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات.

ولم تذكر الشركات الثلاث ما إذا كانت ستوقف الخدمة أو مبيعات جميع منتجات هواوي.