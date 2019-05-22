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© AFP 2019 / JOSEPH EID
وكشفت المصادر للصحيفة أن الموقف اللبناني محسوم لناحية دعم الموقف العربي والخليجي، في الدفاع عن مصالح الأمن القومي العربي، وكذلك الأمر مصالح دول مجلس التعاون الخليجي التي تقف إلى جانب لبنان بشكل دائم، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تبادل الأشقاء الخليجيين بالمثل، وتعلن وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وكل الدول الخليجية، في مواجهة التهديدات الإيرانية المرفوضة بكافة المقاييس.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: موقف لبنان "محسوم" عربيا في القمة العربية والإسلامية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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