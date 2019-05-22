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صحيفة: موقف لبنان "محسوم" عربيا في القمة العربية والإسلامية المقبلة

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© AFP 2019 / JOSEPH EID

وأشارت أوساط سياسية لبنانية لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن هناك ثقة كبيرة بقدرة القمتين العربية والخليجية وكذلك القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة، على توجيه إنذار حازم إلى إيران بضرورة وقف ممارساتها العدوانية ضد جيرانها الخليجيين، وإلا فإن الأمور قد تذهب باتجاه منحى آخر، بعد التهديدات التي وجهتها الإدارة الأميركية للقيادة الإيرانية، من أنها ستواجه بكل عنف في حال تجاوزت الخطوط الحمر، واستمرت في تصرفاتها الاستفزازية التي ستكلفها غالياً".

وكشفت المصادر للصحيفة أن الموقف اللبناني محسوم لناحية دعم الموقف العربي والخليجي، في الدفاع عن مصالح الأمن القومي العربي، وكذلك الأمر مصالح دول التي تقف إلى جانب لبنان بشكل دائم، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تبادل الأشقاء الخليجيين بالمثل، وتعلن وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية وكل الدول الخليجية، في مواجهة التهديدات الإيرانية المرفوضة بكافة المقاييس.

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