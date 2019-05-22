حميدتي: اتفاق قريب بين المجلس العسكري والحرية والتغيير

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في ذات الوقت أوصى حميدتي بإعلاء قيم الوطنية والشفافية والعدل والصدق في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين واستدامة الاستقرار والسلام وتحسين ظروف المعيشة للسودانيين.
وأكد حميدتي خلال ترؤسه اجتماعا بمجلس الوزراء ضم وكلاء الوزارات الاتحادية والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أهمية الفترة الانتقالية في إرساء الديمقراطية الحقيقية والتوافق والتراضي بين مختلف مكونات المجتمع السوداني.
السودانيون يدعون إلى عصيان مدني بعد تعثر المفاوضات بين الجيش والمحتجين
مقدم بواسطة: AFP
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عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "غايم أوف ثرونز"
SHOTLIST لوس انجليس، CALIFORNIA، الولايات المتحدة19 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل 2. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل 3. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل 4. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل 5. مقتطف صوتي 1 - ريشاب ، أحد محبي المسلسل (ذَكَرُ، الإنجليزية، 12 ثانية): "لم أشعر أنني أشاهد "غايم أوف ثرونز ، الأحداث كانت متوقعة جدا،في الحلقات السابقة لم تكن تتوقع ماذا سيحصل ولكن في هذه الحلقة، كنا نتوقع ماذا سيحدث لاحقا، كانت متوقعة جد" 6. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل 7. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل 8. لقطة متوسطة البعد لمحبي "غايم أوف ثرونز" يشاهدون المسلسل ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "غايم أوف ثرونز"لوس انجليس, 20-5-2019 (ا ف ب) - تابع محبو "غايم أوف ثرونز" بحماسة شديدة الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل التي عرضت الأحد بعد النجاح الكبير الذي لقيه هذا العمل التلفزيوني لثماني سنوات.وقال إيوالد كلاوتي الذي حضر الحلقة الثالثة والسبعين في حانة في لوس أنجليس مع حوالى مئتي شخص آخر "إنه أمر لا يصدّق. خيّل لي أنني في صالون كبير حيث كل مدعو يريد التحدّث بصوت أعلى من الآخر".وقد شهد إيوالد (52 عاما)على تلاسن بين بعض المشاهدين من شدّة تأثرهم بخاتمة هذا العمل التلفزيوني.وقال الرجل الخمسيني الذي يعمل في قطاع السينما ويتتبع المسلسل منذ بداياته "كانت الأجواء حماسية أكثر من تلك السائدة عادة في نهائيات كرة القدم الأميركية".وقد حسمت الحلقة الأخيرة مصير أبطال الفيلم، من دينيريس تارغيريين وجون سنو وجيمي لانيستر وساناس وأريا ستارك، الذين باتوا جزءا من الثقافة الشعبية وبات أهال كثيرون يسمّون أولادهم تيمّنا بهم.وقد عرضت منذ العام 2011، 73 حلقة من هذا المسلسل الذي يستند إلى كتب جورج آر.آر. مارتن والذي تدور أحداثه في القرون الوسطى.وأجواء المسلسل قاتمة ومعقدة جدا وفيها الكثير من العنف. ولم يكن يتوقع له هذا النجاح الجماهيري إلا أنه تمكن بفضل طابعه الملحمي وبعده الإنساني العميق من جذب جمهور واسع.ونال المسلسل 47 جائزة من جوائز "إيمي" التلفزيونية الأميركية وهو عدد قياسي.وضمّ الموسم الأخير ست حلقات وبدأ عرضه في 14 نيسان/أبريل في الولايات المتحدة عبر محطة "إتش بي أو" بالكابل.غير أن الجزء الأخير من "غايم أوف ثرونز" لقي انتقادات كثيرة حتّى قبل انتهائه. واعتبر الكثير من عشاق هذا العمل أنه أنجز على عجالة وشابته هفوات كثيرة، ككوب قهوة من "ستاربكس" ظهر في أحد المشاهد.وندّد بعضهم بالتطوّر الفائق السرعة لبعض الشخصيات، فضلا عن حسم مسائل عدّة في بضعة مشاهد بعد انتظار طال سنوات.وقالت المهندسة شوبانا شيتري (28 عاما) إن خاتمة العمل "خيّبت آمالي. فهي كانت قاتمة جدا. لكن هذا ما يمكن توقعه من مسلسل من هذا القبيل ولعلّنا نستطيب أمورا كهذه".ابا/م ن/الح -------------------------------------------------------------AFP
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اندونيسيا تحكم على فرنسي بالإعدام بتهمة تهريب مخدرات
SHOTLIST MATARAM، WEST NUSA TENGGARA، اندونيسيا20 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متحركة الى الاعلى لرجل شرطة ينزع الأصفاد عن فيليكس دورفان 2. لقطة واسعة لقاعة المحكمة 3. زوم ان لفيليكس دورفان 4. لقطة متوسطة البعد لقضاة المحكمة 5. مقتطف صوتي 1 - ايسنورول سيامسول اريف، قاضي محكمة ماتارام (ذَكَرُ، الإندونيسية، 7 ثوان): "نحكم على المتهم فيليكس دورفان بعقوبة الإعدام " 6. لقطة قريبة لفيليكس دورفان 7. لقطة تواكب الحركة لفيليكس دورفان يغادر قاعة المحكمة ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: اندونيسيا تحكم على فرنسي بالإعدام بتهمة تهريب مخدرات =(صور+بث مباشر)= جاكرتا, 20-5-2019 (ا ف ب) - أصدرت محكمة اندونيسية حكماً بالإعدام على الفرنسي فيليكس دورفان الاثنين بعد إدانته بتهريب مخدرات، حسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، في حين طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن عشرين عاماً.وقال قاضي محكمة ماتارام على جزيرة لومبوك، ايسنورول سيامسول اريف، "نعلن فيليكس دورفان مذنباً (...) لاستيراده مخدرات (...) نحكم على فيليكس دورفان بعقوبة الإعدام ونأمر بإبقائه محتجزاً".وينضمّ دورفان إلى فرنسي آخر محكوم عليه بالإعدام في إندونيسيا هو سيرج عطلاوي الذي حُكم عليه في العام 2007 أيضاً بتهمة تهريب مخدرات ولا يزال مسجوناً.وأوقف دورفان وهو ثلاثيني من مدينة بيتون في شمال فرنسا في أواخر أيلول/سبتمبر في مطار لومبوك وهي جزيرة سياحية قريبة من بالي، عندما كان قادماً من سنغافورة وكانت بحوزته ثلاثة كيلوغرامات من حبوب لهلوسة (الإكستاسي) والأمفيتامين والكيتامين مخبأة في حقيبة.ولم يكن هذا الحكم متوقعاً بما أن النيابة العامة طلبت حكماً بالسجن عشرين عاماً وغرامة قدرها عشرة مليارات روبية (700 ألف دولار) أو السجن سنة إضافية بدلاً من الغرامة.وأخذ القاضي في الاعتبار كعامل مشدد للعقوبة، واقع أن دورفان قد يكون جزءاً من شبكة تهريب مخدرات وكمية المخدرات الكبيرة التي كانت بحوزته.وتولى الدفاع عن دورفان محام عيّنته المحكمة بعد أن فُصل عن محامييه الأولين.واحتجّ المحامي خصوصاً على وصف النيابة العامة لدورفان بأنه "ساعي بريد" معتاد على نقل المخدرات من بلد إلى آخر.وتمكن الفرنسي في كانون الثاني/يناير من الهروب من مركز احتجاز للشرطة التي بحثت عنه خلال 11 يوماً.وبعد أن عُثر عليه أخيراً في غابة في شمال جزيرة لومبوك حيث كان يختبئ، أوقفه عناصر من الشرطة في الأول من شباط/فبراير بعد أن حاول أن يرشيهم، بحسب قولهم.ويواجه مهربو المخدرات عقوبات السجن لمدة طويلة وحتى عقوبة الإعدام في اندونيسيا، الدولة المسلمة الأكثر اكتظاظاً بالسكان التي جعلت من مكافحة المخدرات إحدى أولوياتها.ولم تُنفذ عقوبات الإعدام منذ العام 2016 في اندونيسيا حيث أعدم في الماضي العديد من تجار المخدرات.بور/أم/اا -------------------------------------------------------------AFP
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مهرجان كان كرم النجم السينمائي الفرنسي الان دولون
SHOTLIST كان، ALPES-MARITIMES، فرنسا19 مايو، 2019المصدر: AFPTV 1. لقطة متوسطة البعد للنجم السينمائي الفرنسي الان دولون 2. لقطة متوسطة البعد للنجم السينمائي الفرنسي الان دولون على السجادة الحمراء 3. لقطة تواكب الحركة لدولون أمام المصورين 4. لقطة واسعة للنجم السينمائي الفرنسي الان دولون على السجادة الحمراء 5. لقطة متحركة الى اليسار للنجم السينمائي الفرنسي الان دولون على السجادة الحمراء 6. لقطة متوسطة البعد لدولون يحيي محبيه ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: مهرجان كان كرم النجم السينمائي الفرنسي الان دولونبقلم صوفي لوبي =(صور+فيديو+رسوم بيانية)= كان (فرنسا), 20-5-2019 (ا ف ب) - تسلم النجم السينمائي الفرنسي الان دولون الذي غلب عليه التأثر الاحد سعفة ذهبية فخرية عن مجمل مسيرته من مهرجان كان للفيلم شاكرا الجمهور.وقال الممثل البالغ 83 عاما وهو يتسلم الجائزة من ابنته انوشكا وسط عاصفة من التصفيق "لم ابك بهذه الطريقة منذ فترة طويلة".وفي صالة عجت بالحضور ومن بينهم وزير الثقافة فرانك رييستر ورئيس المهرجان بيار لسكور ومندوبه العام تييري فريمو، دعي الجمهور إلى وضع شارة كتب عليها كلمة "ستار" (نجم) في إشارة إلى شارة مماثلة وضعها الممثل لدى مشاركته في المهرجان العام 2007.وقال الممثل بعد تسلمه الجائزة "هذا المساء هو تكريم بعد الوفاة بعض الشيء، حتى لو كنت لا أزال حيا. أنا راحل لكني لن أرحل قبل أن اشكركم".وأضاف "أصبحت نجما بفضل الجمهور وليس بفضل أي شخص آخر وأريد أن أشكركم على ذلك" مشددا على أنه يفكر بامرأتين أحبهما في حياته هما الممثلتان ميراي دارك ورومي شنايدر.وقبل ذلك سار نجم السينما الفرنسية في الستينات والسبعينات، على السجادة الحمراء في مهرجان كان على انغام موسيقى فيلم "لي كلان دي سيسيليان" للمخرج هنري يرنوي. وقد حمل على مقلب سترته شارة طبع عليها غلاف مجلة "باري ماتش" لدى ولادة ابنته وقد حيا الحشود مطولا. - عريضة -وكان يومه التكريمي هذا بدأ ظهرا بجلسة "ماستركلاس" تناول فيها دولون على مدى ساعة ونصف الساعة ذكرياته في السينما. وقد استغل الفرصة ليحيي النساء اللواتي سمحن له بأن يصبح ممثلا. وقال دولون الذي تعاون مع مخرجين كبار من أمثال فيسكونتي وميلفيل وانطونيوني "إنهن النساء اللواتي أحبنني اللواتي دفعنني إلى ممارسة هذه المهنة وناضلن لكي أمارسها".وترافق منح دولون هذه الجائزة مع جدل قبل انطلاق المهرجان حتى. فقد أخذت ناشطات نسويات على الممثل أنه "عنصري ومعادي للنساء وللمثليين" بحسب ما قالت الجمعية الأميركية "ويمن أند هوليوود" مستندة إلى تصريحات أدلى بها في السابق. وقد نالت العريضة التي تطالب المهرجان "بعدم تكريمه" أكثر من 25 ألف توقيع. وأكد تجمع "أوزي لو فيمينيس" الفرنسي، "لا تكريم للمعتدين" مطالبا مهرجان كان بعدم منحه الجائزة.وقال الممثل خلال تسلمه جائزته "لا أحد مضطر إلى أن يوافقني الرأي. لكن ثمة شيئا واحدا في العالم أفتخر به، شيئا واجدا بالفعل وهو مسيرتي" الفنية. وأضاف "هذه السعفة الذهبية قدمت لي على مسيرتي وليس لأي شيء آخر لذا فأنا فخور".وسعى الممثل (83 عاما) في تصريح لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إلى الرد على منتقديه معتبرا أنهم "اختلقوا تصريحات".وقال تييري فريمو مساء الأجد "لا يخاف الان دولون ألا تثير موافقه الاعجاب، لا يخاف أن يخطئ ولا يخاف أن يكون وحيدا" مشددا على أن مهرجان كان "سيبقى دئما داعما للفنانين". - علاقات مضطربة -ولطالما كانت علاقة دلون بمهرجان كان مضطربة.وكان النجم الفرنسي أتى للمرة الأخيرة إلى مهرجان كان العام 2013 لعرض نسخة مرممة من فيلم "بلان سوليي" لرينيه كليمان بعدما قدم العام 2010 نسخة مرممة عن فيلمه الشهير "غيبار".لكنه كان قاطع قبل ذلك المهرجان لمدة عشر سنوات لأنه لم يدع إلى الاحتفالات بالذكرى الخمسين للمهرجان العام 1997.وقد شارك دولون للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان العام 1961 مع فيلم "كيل جوا دو فيفر" لرينيه كليمان ومن ثم مع فيلم "ليكليبس" لميكيلانجلو انطونيوني في 1962 الذي حاز جائزة لجنة التحكيم وبعدها مع فيلم "لو غيبار" للمخرج لوكينو فيسكونتي الذي نال السعفة الذهبية العام 1963.لكن في العام 1976 قوبل فيلم "موسيو كلين" لجوزف لوسي ببرودة ما أثار قطيعة أولى.سلب/غ ر -------------------------------------------------------------AFP
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السودانيون يدعون إلى عصيان مدني بعد تعثر المفاوضات بين الجيش والمحتجين
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وأشار إلى دور القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في إنجاح الثورة، مبيناً ضرورة إنفاذ القانون على الجميع وتكثيف الجهود لإعادة الثقة للجهاز المصرفي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.