دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعلن عن خططها للإنسحاب من المنافسة في بعض الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة سوني عن خططها القادمة لقسم الهاتف، حيث تستعد سوني للخروج من المنافسة في بعض الأسواق خلال الفترة القادمة.

عقدت شركة سوني إجتماع مؤخراً لوضع الملامح الرئيسية لمستقبل قسم الهاتف بشكل خاص، نظراً للتراجع الملحوظ الذي تشهده شركة سوني في مبيعات الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة مما دفع سوني إلى دمج قسم الهاتف مع كلاً من أقسام التلفاز، والمكبرات الصوتية إلى جانب قسم الكاميرة قبل شهرين.

وقد إستهدفت شركة سوني بهذا الدمج جذب المستخدمين إلى هواتفها من جديد من خلال تعزيز الأأقسام الأخرى الأكثر شعبية من قسم الألعاب، الموسيقى، التلفاز للتأكيد على كفاءة آداء قسم الهاتف الذي يأتي على مستوى الكثير من منتجات الشركة المميزة، على أن يكون هاتف Xperia 1 هو الإصدار الأول لتأكيد سياسة سوني الجديدة.

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من جانب أخر أعلنت سوني عن خططها لخفض تكاليف التشغيل حتى 50%، مع خططها القادمة للإنسحاب من بعض الأسواق العالمية، بشكل خاص تلك الأسواق التي لا تحظى فيها سوني بقاعدة كبيرة من العملاء، حيث تركز سوني خلال الفترة القادمة على بعض المناطق في اليابان، وأوروبا وأيضاً هونج كونج، بينما تنسحب الشركة من الهند، وإستراليا، كندا، أمريكا الجنوبية، المكسيك إلى جانب إفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن إستراتيجية سوني الجديدة تهدف إلى تحقيق الربحية من مبيعات الهواتف الذكية خلال 2020، وذلك لدعم قسم الهاتف للإستمرار خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعلن عن خططها للإنسحاب من المنافسة في بعض الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.