دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف بميزة تكبير بصري حتى 5 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة سامسونج في إنتاج فئة جديدة من المستشعرات تأتي بميزة تكبير بصري حتى 5 مرات، حيث من المتوقع أن يأتي من بين مميزات الإصدار القادم من سلسلة Note.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف الذكية التي تدعم ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، حيث بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لمستشعر تكبير بصري 5x، الذي يأتي بعدسات مستطيلة كبديل للعدسات الدائرية بتقنية تحاكي تلك المستخدمة في هاتف P30 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تحاول اللحاق بركب الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تدعم تقنية التكبير البصري بكفاءة، ويأتي من بينها بالتأكيد شركة هواوي التي قدمت Oppo Reno 10x zoom خلال الفترة الماضية، كما قدمت هاتف P30 Pro بكاميرة periscope.

Advertisements

من المتوقع أيضاً أن يأتي إصدار سامسونج الأول من الهواتف التي تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات في سلسلة Note وفقاً لما جاء من تسريبات.

ويأتي مستشعر سامسونج الجديد 5x بتصميم نحيف وغير بارز من الجهة الخلفية بسماكة 5مم أي أقل من الإصدارات السابقة من المستشعرات التي تتميز بسماكة 6مم، أيضاً من المقرر أن يأتي المستشعر في الهاتف بتصميم عمودي للإحتفاظ بالتصميم النحيف الغير بارز.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف بميزة تكبير بصري حتى 5 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.